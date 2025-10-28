Vad säger lagen?

Det är inte olagligt för en svensk spelare att spela hos ett spelbolag som saknar svensk licens. Den svenska spellagen riktar sig främst mot spelbolagen, inte spelarna. Du som privatperson riskerar inga juridiska påföljder för att använda utländska bettingsidor.

Vad gäller för spelbolagen?

Spelbolag utan svensk licens får inte marknadsföra sig aktivt mot svenska spelare. Det innebär förbud mot annonser på svenska, svenska betalsätt eller andra tjänster som specifikt riktar sig till den svenska marknaden. Detta gäller oavsett var bolaget är baserat.

Spelare vs bolag – olika ansvar

Svenska spelare får använda utländska sidor fritt, men bolagen måste följa svensk lag om de vänder sig till svenska användare. Det innebär att ett spelbolag utan licens kan bryta mot lagen, medan spelaren inte gör det.

Skatt – när måste man betala?

Om du spelar hos ett EU/EES-baserat bolag (t.ex. Malta Gaming Authority/MGA) är vinsterna vanligtvis skattefria. Men om bolaget är baserat utanför EU, till exempel med Curacao-licens, måste du deklarera vinsten som kapitalinkomst och betala 30 % skatt i Sverige.

Gäller Spelpaus på dessa sidor?

Nej. Spelbolag utan svensk licens är inte anslutna till Spelpaus. Det innebär att även om du är självavstängd i Sverige, kan du fortfarande spela hos dessa sidor. Detta kan vara riskabelt, särskilt för personer med spelproblem.

Licensjämförelse – Sverige vs utlandet

Licensmyndighet Land Skyddsnivå Kommentar Spelinspektionen Sverige Hög Tvingande spelpaus, insättningsgränser MGA Malta God EU-reglerad, ofta betrodd Curacao Curacao Låg Svag tillsyn, bristande konsumentskydd

Slutsats

Att spela utan svensk licens är lagligt för dig som spelare, men innebär att du avstår från mycket av det skydd som svensk lag ger. Det finns dessutom en skatterisk om du spelar hos bolag utanför EU. Välj spelsidor med omsorg och var medveten om både rättigheter och risker.