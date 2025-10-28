Om oss
Det är inte olagligt för en svensk spelare att spela hos ett spelbolag som saknar svensk licens. Den svenska spellagen riktar sig främst mot spelbolagen, inte spelarna. Du som privatperson riskerar inga juridiska påföljder för att använda utländska bettingsidor.
Spelbolag utan svensk licens får inte marknadsföra sig aktivt mot svenska spelare. Det innebär förbud mot annonser på svenska, svenska betalsätt eller andra tjänster som specifikt riktar sig till den svenska marknaden. Detta gäller oavsett var bolaget är baserat.
Svenska spelare får använda utländska sidor fritt, men bolagen måste följa svensk lag om de vänder sig till svenska användare. Det innebär att ett spelbolag utan licens kan bryta mot lagen, medan spelaren inte gör det.
Om du spelar hos ett EU/EES-baserat bolag (t.ex. Malta Gaming Authority/MGA) är vinsterna vanligtvis skattefria. Men om bolaget är baserat utanför EU, till exempel med Curacao-licens, måste du deklarera vinsten som kapitalinkomst och betala 30 % skatt i Sverige.
Nej. Spelbolag utan svensk licens är inte anslutna till Spelpaus. Det innebär att även om du är självavstängd i Sverige, kan du fortfarande spela hos dessa sidor. Detta kan vara riskabelt, särskilt för personer med spelproblem.
|Licensmyndighet
|Land
|Skyddsnivå
|Kommentar
|Spelinspektionen
|Sverige
|Hög
|Tvingande spelpaus, insättningsgränser
|MGA
|Malta
|God
|EU-reglerad, ofta betrodd
|Curacao
|Curacao
|Låg
|Svag tillsyn, bristande konsumentskydd
Att spela utan svensk licens är lagligt för dig som spelare, men innebär att du avstår från mycket av det skydd som svensk lag ger. Det finns dessutom en skatterisk om du spelar hos bolag utanför EU. Välj spelsidor med omsorg och var medveten om både rättigheter och risker.